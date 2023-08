Laguiole. Concert orgue et flûte

L’association "Musique et orgue en Aubrac" propose cette année encore un programme varié pour un nouvel été musical à Laguiole. Jeudi 27 juillet, pour le deuxième concert de la saison, on a pu voir se produire le duo orgue et flûte traversière avec Cécile Ballin et Paula Thomas. Cette dernière était déjà venue il y a deux ans et avait apprécié l’accueil des membres de l’association et du public.

Un programme de qualité très varié allant du Moyen Âge au XIXe siècle, a ravi les spectateurs impressionnés par la virtuosité des musiciennes chaudement applaudies.

Encore merci à la municipalité et au Conseil départemental pour leur soutien financier.