Trémouilles. Deux chorales pour un vrai plaisir

La rencontre musicale ente les chorales "à croche cœur" et "Comps’se le chante" fut une réussite et aux dires du public, des choristes et des chefs de chœur il ne faudra pas hésiter à renouveler cette initiative. Car lovés dans la belle église du village trémouillais, l’auditoire s’est évadé vers la Corse, l’Afrique, l’Irlande, le pays Basque et s’est laissé emmener sur des mélodies de Johnny, Pomme, Métallica, U2…

Réunis pour offrir un récital composé de chants du monde, tous les ingrédients étaient réunis pour une prestation haut de gamme. Le verre de l’amitié a clôturé ce bien beau moment musical.