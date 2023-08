Decazeville. Les rendez-vous du Bassin

Dernier jour de la braderie au Secours populaire. Vendredi 4 août, le comité du Secours populaire français de Decazeville propose son opération "la poche à 5 €", avenue Paul Ramadier. Vous prenez une poche que vous remplissez de vêtements adultes et enfants, de linge de maison, à votre choix, le tout pour 5 € ! Grâce à vos nombreux dons, des vêtements nouveaux sont disponibles dans leur boutique tout au long de la saison.

Brocante vide-greniers samedi. Fabienne et Michel Fernandez organisent un nouveau vide-greniers sur la zone du Centre, à Decazeville, à partir de Point P (l’accès au magasin est ouvert sans problème), samedi 5 août, de 7 heures à 17 heures. Les chineurs pourront trouver leur bonheur, de nombreux stands sont attendus, possibilité de se restaurer sur place.

Soirée jazzy à Livinhac samedi soir. Une soirée musicale, avec un cocktail de musique latino, jazz, blues, musique de films, chansons françaises, animée par le groupe Baisé Volé, aura lieu samedi 5 août, à 21 heures, à Livinhac-le-Haut, place du 14-Jjuin (repli au boulodrome en cas de mauvais temps). Association Olt’His : 05 65 43 47 12.

Inscriptions pour la randonnée de Fonteilles. L’aire de repos et de pique-nique de Fonteilles, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et les hauteurs de Firmi, entre Decazeville et Noailhac organise une nouvelle randonnée pédestre le samedi 19 août.

Départ de l’aire à 9 heures, durée de la rando 7 km, verre de l’amitié offert à l’arrivée. À 13 heures, repas couscous, 15 €, inscriptions au 09 85 22 78 14 (HR) avant le 14 août.