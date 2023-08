Druelle Balsac. Passage éclair du Tour de France féminin sur la commune

Mercredi 26 juillet, les fans de vélo ont eu le privilège de pouvoir assister au passage du Tour de France féminin sur la commune. Venus des villages alentour et, bien sûr de la commune, les spectateurs du Tour de France étaient nombreux sur les bas-côtés de la route. Qui en camping-car, d’autres en caravane ou en voiture, beaucoup d’autres venus à pied en voisins. Amateurs ou non de vélo mais pour la plupart fervents amateurs de "La Caravane". Parties de Cahors, les championnes ont traversé le village pour la dernière partie de l’étape. Venant de Moyrazès, elles ont dû grimper la côte de Lavernhe afin de se diriger vers Sainte-Marie et de terminer par la montée de Saint-Pierre à Bourran où était jugée l’arrivée. Auparavant, la caravane ou gigantesque vitrine publicitaire déversant des "cadeaux" devant les bras tendus des spectateurs retombés en enfance pour attraper un T-shirt, une casquette avait effectué une halte à Lavernhe. Passant de villes en villes traversées par le tracé de la course cycliste la plus connue, la plus populaire encore aujourd’hui. Pour ça, le plus grand nombre aura passé quelques heures d’attente pour voir passer les cyclistes en… 5 minutes.