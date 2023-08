Saint-Léons. Deux jours pour célébrer Jean-Henri Fabre

Le village de Saint-Léons, pays des insectes, a bourdonné de joie au pied de la statue et de la maison natale de Jean-Henri Fabre et les ruelles du bourg ont fourmillé de monde. Les Amis de Jean-Henri Fabre, associés à la commune et école du village, au comité des fêtes, à Micropolis, à l’association Saint-Léons’bouge, au Muséum Requien d’Avignon et à la Société d’étude des Sciences naturelles de Vaucluse, se sont rassemblés dans le jardin de la maison natale de l’entomologiste rouergat pour célébrer le bicentenaire de sa naissance.

Un évènement organisé sur deux journées pour rencontrer Jean-Henri Fabre en personne, une visite interprétée "dans la peau de Fabre". Une belle occasion pour les publics de découvrir les ruelles du village : entrées fortifiées pour accéder aux foires et aux marchés, sarcophages du VIe siècle, tombeau de Léontius fondateur du monastère, cloître agrémenté des cerfs et clefs de Saint-Pierre, lavoirs et fontaines, anciennes auberges et château du prieur…

Une visite qui s’est poursuivie par différents hommages lus par les Amis de Jean-Henri Fabre, en présence d’Arnaud Viala président du conseil départemental, de Mme Fraysse et M. Bourgues de Micropolis, et du Maire de Saint-Léons.

Au cours de ces journées du bicentenaire et autour de l’exposition "Éphémère", diverses conférences et lectures se sont succédé avec la découverte des papillons ; les travaux de recherche de J-H Fabre sur "L’épopée du scarabée sacré" ; "Jean-Henri Fabre le savant, félibre et musicien". Il y eut aussi des visites et ateliers sur les fourmis, les pollinisateurs, enquête sur les insectes, recherche de l’hoplie bleue au jardin d’insectes, le tout avant la projection du film "Les merveilleux souvenirs de Jean Henri Fabre".