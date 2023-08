Si le Pic du Midi, dans les Hautes-Pyrénées s'est réveillé sous la neige, ce vendredi, en Aveyron, les pluies et la chute des températures feraient de ce 4 août 2023 le plus frais depuis 30 ans.

Depuis le début de la semaine, les conditions météo sont plus automnales qu'estivales. Le ciel ne cesse de se partager entre nuages, pluies, et éclaircies sur l'Aveyron avec des températures basses pour la saison.

Comme le constate Météo Sud-Aveyron, "ce vendredi 4 août a été l’apogée de cet épisode de fraîcheur avec des températures plus classiques pour un mois de mai ou une fin septembre plutôt qu'un début août".

"8-9°C sous les normales saisonnières"

Les cumuls de pluie ont approché les 10 mm dans plusieurs communes du département, et à certains endroits, ils ont même été dépassés. Les températures n'ont pas grimpé très haut, "atteignant péniblement 12-14°C sur les monts et les Causses et à peine 20-23°C dans les vallées, soit 8-9°C sous les normales saisonnières.

Les cumuls de pluie sur la journée de ce 4 août

14 mm à Bétirac (Combret/Rance) et à Alpuech (26 mm depuis lundi)

11 mm à Rodez, à Saint-Geniez d'Olt et à Ségur

10 mm sur les hauteurs de Mounès

9 mm à Pont-de-Salars

8,5 mm à Roquecézière

8 mm à Belmont-sur-Rance et à Rouens

7 mm à Saint-Affrique et à Murat-sur-Vèbre

5 mm à Durenque

4,5 mm à Decazeville

4 mm à Réquista et à Villefranche-de-Rouergue

2,5 mm à La Cavalerie

1 mm à Millau

"Les averses vont progressivement se raréfier au cours de la soirée sur le département ainsi que demain, samedi 5 août", prévient Météo Sud-Aveyron.

"Les températures sont fraîches et n'ont pas dépassé 20°C hormis sur Villefranche-de-Rouergue avec 22°C et le Rougier de Camarès ce qui en fait un des 4 août les plus frais de ces 30 dernières années".

À quoi s'attendre ce samedi 5 août ?

"Les températures pourront gagner 2 à 3°C de plus demain", préviennent les météorologues. En Aveyron, ce samedi matin, le temps sera partagé entre nuages et éclaircies. Même scénario l'après-midi.

Ce samedi matin, éclaircies et nuages se partageront le ciel. Document - Météo France

En revanche, en soirée, le temps devrait à nouveau se gâter. Météo France annonce des pluies éparses.

La pluie fera son retour en soirée. Document - Météo France

Soleil et chaleur régneront en maître sur l'Hérault, le Gard, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Attention au risque d'incendies.