Rodez : ambiance et bonne chère au domaine de Combelles

Au Monastère les mardis, jeudis et vendredis soir, à l'appel de Victor Gineste, directeur du site de Combelles, les marmitons du Bouillon nature proposent un repas accompagné de soirées musicales.

Au domaine de Combelles cet été, il règne une ambiance de fête. Sous la fraîcheur des arbres et avec la tranquillité qu'offre ce site, le cadre est idéal pour passer de belles soirées estivales. Et Victor Gineste, directeur du domaine de Combelles l'a bien compris. Depuis la saison passée, il organise des repas-concerts sur place. Cette année, la manœuvre est renouvelée, et ce sont les jeunes restaurateurs-traiteurs du Bouillon nature qui ont répondu à l'appel.

"On organise trois repas par semaine, présente Clément Pasquier, l'un des quatre associés du Bouillon nature, dont le restaurant est installé rue Combarel. Le mardi c'est burgers, aligot saucisse le jeudi et kebab ou gyros le vendredi !" Le tout dans une ambiance de type guinguette, accompagné tantôt de groupes musicaux que de soirées karaoké ou animées par un DJ. "Ce qui ressort de ces soirées, c'est la bonne ambiance qu'il y règne. Les clients viennent, s'installent comme ils le souhaitent, que ce soit sur des tables ou des tonneaux", détaille Clément Pasquier.

"Les locaux sont attendus"

Une manière également de mêler ruthénois et touristes autour d'une soirée conviviale. "On a lancé ces soirées pour faire vivre Combelles. Mais ce n'est absolument pas réservé aux touristes, les locaux sont bien sûr attendus. De nombreuses personnes pensent que l'accès au site est réservé aux résidents du village vacances mais non. Le bar, ces soirées repas, mais également les activités quad et tyroliennes sont ouvertes à tous", invite Victor Gineste. Généralement, autour de 80 couverts sont réalisés lors de ces soirées, mais les organisateurs se disent prêts à accueillir 300 personnes si la demande est présente.

Sans oublier le plus important, les menus sont garnis de produits locaux. Guillaume Méjane et Pierre-Jean Issalis, associés de ce restaurant-traiteur, étant éleveurs de porcs et d'agneaux à la Ferme de Mayrinhac à Rodelle. Quoi de mieux qu'allier produits locaux et ambiance festive lors de soirées estivales ?

Réservation possible directement auprès du domaine de Combelles au 05 65 77 14 55 ou bien au Bouillon nature : 05 65 68 31 26.