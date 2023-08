Decazeville. 145 poches de sang prélevées au Laminoir

Même si la solidarité a fonctionné dans le Bassin, avec notamment quelques primo donneurs, Les poches de sang continuent à manquer. Et les prévisions ne sont pas bonnes.

L’association des Donneurs de sang bénévoles et l’Établissement français du Sang ont programmé une nouvelle collecte, au Laminoir, à Decazeville. Au total, durant les deux après-midi de collecte, les bénévoles et professionnels de santé ont accueilli 171 personnes qui se sont présentées pour donner leur sang, voire leurs plaquettes. 99 personnes le mardi, 72 autres le mercredi. 145 poches ont été prélevées au total.

Notons parmi cette statistique la présence de 13 primo donneurs (qui ont donné pour la première fois). Il est toujours agréable de voir des nouvelles têtes pour cet acte solidaire. Il y a eu aussi des touristes et des curistes de Cransac-les-Thermes. Parmi la population du territoire, certaines personnes en vacances, nettement plus disponibles, sont également venues donner leur sang. Michel Névoltris, président de l’UD 12 Aveyron des Donneurs de sang, ne se montre pas très optimiste : "Même si nous avons dans le Bassin nos donneurs réguliers, les objectifs de l’EFS pour la semaine dernière, concernant la région Occitanie, n’ont pas été atteints. Sang total prélevé : 4 247 poches, soit 368 de moins qu’attendu. Les stocks de concentrés de globules rouges – qui sont très importants pour soigner les maladies et lors des accidents – permettent de tenir 11.6 jours. C’était 12,2 jours le lundi précédent. De fortes tensions en groupes O+, A-, B+ et B- sont également enregistrées. Les prévisions pour les semaines à venir restent pessimistes. Nous demandons aux donneurs de rester fidèles et aux jeunes de tenter l’expérience."

Prochaines collectes

Les prochaines collectes sur le territoire decazevillois auront lieu le mardi 8 août, à Montbazens, de 14 heures à 19 heures, et le lundi 28 août, à Almont-les-Junies, de 15 heures à 18 h 30.