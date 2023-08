"Il nous a informés qu'il rebroussait chemin à cause de la météo" : Parti randonner, Mattéo a disparu depuis cinq jours

L'inquiétude grandit dans les Hautes-Pyrénées après la disparition de Mattéo, un randonneur âgé de 20 ans.

Depuis cinq jours, sans relâche, les secouristes tentent de retrouver la trace de Mattéo Michel, 20 ans. Un jeune vacancier, originaire de Viennay (Deux-Sèvres), venu passer les vacances d'été avec ses parents, en Occitanie.

Vacances en montagne chaque été

C'est dans les Hautes-Pyrénées que la famille a élu domicile cette année. Habitué des randonnées, Mattéo a disparu en pleine montagne le 1er août après-midi dans le secteur de Saint-Lary-Soulan, après avoir appelé ses parents pour venir le récupérer, contraint de rebrousser chemin à cause d'une mauvaise météo.

Un épais brouillard l'oblige à rebrousser chemin

Depuis, plus rien. Le jeune homme ne rejoindra jamais son papa et sa maman au point de rendez-vous. Là-même où il avait pris le départ de sa randonnée du jour le matin même. Cet après-midi-là, Mattéo s'était fixé comme objectif pédestre de rallier le Pic du Lustou (3 023 mètres) depuis le Rioumajou.

Appel à témoins

Mattéo mesure 1,83 m. Il est de corpulence sportive et pèse 78 kg. Il était vêtu, le jour de sa disparition, d’un short sombre, d’un tee-shirt, de chaussures type baskets de trail, de couleur orange vif et d’un sac à dos noir type tactique avec des scratchs et divers écussons.

ll nous a prévenus qu’il téléphonerait lorsqu’il serait revenu sur le parking où nous l’avons déposé le matin, afin que nous allions le récupérer

"Il nous a simplement dit qu’il n’était pas certain d’être sur le bon itinéraire pour aller au Pic du Lustou, et nous a informés qu’il rebroussait chemin", relatent Sébastien et Sonia, les parents de Mattéo contactés par téléphone, par nos confrères de La Dépêche du Midi. "Il ne semblait pas inquiet. Il nous a prévenus qu’il téléphonerait lorsqu’il serait revenu sur le parking où nous l’avons déposé le matin, afin que nous allions le récupérer".

Mattéo a déjà fait plusieurs pics sans qu’il y ait de problème

Cette famille des Deux-Sèvres adepte des vacances en montagne est arrivée dans les Hautes-Pyrénées fin juillet. "Chaque été nous partons en vacances en montagne et faisons souvent appel à des guides", indique Sonia, la maman. "Mais c’est la première fois que nous venons dans les Hautes-Pyrénées. Mattéo a déjà fait plusieurs pics sans qu’il y ait de problème".

Depuis cinq jours, les recherches se poursuivent sans relâche pour les secouristes en haute montagne.

Son portable sur messagerie

Depuis ce dernier appel passé à Paris le 1er août, le téléphone portable de Mattéo est sur messagerie.

Ce vendredi 4 août, deux couples ont indiqué avoir croisé sur leur route ce 1er août Mattéo au-dessus de la cabane du Thou. Le jeune randonneur était en train de descendre le sentier menant au Pic du Lustou, sa destination initiale. Tout comme les témoins, il semblait faire demi-tour à cause des conditions météorologiques.

Aperçu par deux couples

"L'un des témoins a même brièvement discuté avec lui. Mais les deux couples disent l'avoir perdu de vue quelques minutes plus tard", a rapporté le major Abadie de la CRS à La Dépêche du Midi.

