Les Aveyronnais d’ici et d’ailleurs ont été accueillis sur un plateau au Nayrac

Entouré, de gauche à droite, de Chloé Vernhes, originaire de Sénergues, pastourelle de la Ligue auvergnate et du Massif Central, de Marilise Miquel, présidente de la fédération des Aveyronnais d’ici et d’ailleurs, de Franck Bessoli, président de l’amicale des enfants du Nayrac, et de Jean-Claude Anglars, sénateur et vice-président du conseil départemental, Jean-Louis Raynaldy, maire du Nayrac, était "très heureux" que sa commune serve de décor à ces retrouvailles estivales.