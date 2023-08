Sainte-Radegonde. Du nouveau pour la fête d’Inières !

Le samedi, les jeunes bénévoles ont organisé une soirée "mousse", qui a ravi les plus petits et les plus grands. Ce fut aussi l’occasion de conforter les liens avec les associations locales (chasse et quilles) qui ont œuvré à régaler les visiteurs avec un aligot/saucisse/glace. Un parking avait été mis à disposition pour améliorer l’accueil et un service était présent pour contrôler le bon déroulement de la soirée. Bref, une soirée maîtrisée par quelque 25 bénévoles !

Le dimanche, le déjeuner aux tripous/truites/escargots/jambons braisés s’est éternisé jusqu’en milieu d’après-midi, le tout animé à l’accordéon et à la cabrette de musiciens locaux. L’après-midi, tout le monde a trouvé son compte avec un concours de pétanque en doublette, des jeux en bois ou une grosse structure gonflable, appréciables à l’ombre de l’église fortifiée. Le soir, les repas ont été servis à la carte et à table par les 80 bénévoles. Enfin Guillaume Fric a animé la soirée avec son orchestre jusqu’à tard dans la nuit.

Le comité tient à remercier chaleureusement ses bénévoles, ses partenaires et les fidèles de cet événement. Il donne rendez-vous l’année prochaine, le dernier dimanche de juillet. Il dédie cette édition à l’un de ses fondateurs, Ernest Vigouroux disparu ce week-end.