Nouvel incendie près de Montpellier : un quartier évacué, le feu fixé après l'intervention rapide des pompiers

Après l'important incendie qui a ravagé 200 hectares cette nuit, un nouveau feu est parti près de Montpellier.

Aucun répit pour les soldats du feu. Un nouvel incendie est en cours près de Montpellier (Hérault) ce dimanche 6 août 2023 sur la commune d'Assas. La mairie annonce qu'un quartier a été évacué par sécurité.

Selon les informations de Midi Libre, trois canadairs et un Dash sont engagés pour appuyer 250 sapeurs-pompiers et 80 véhicules venus du Gers, de la Lozère et du Lot.

Autour de 19 heures, les pompiers annoncent que le feu est fixé, après 20 hectares parcourus.

#Incendie|| Commune d’Assas l’intervention rapide de l’ensemble des #Secours 4 Canadair + 1 Super Puma @SecCivileFrance & de plus de 160 #Pompiers a permis de limiter le \ud83d\udd25 à 20ha Ce dernier est fixé #InfoFlash pic.twitter.com/AbLdRBlzl6 — Pompiers 34 (@34Pompiers) August 6, 2023

Plusieurs gros incendies ce dimanche

Dans la matinée de ce dimanche, un feu de garrigues basses et de pinède a déjà ravagé 200 hectares dans l'Hérault, au niveau d'un parc éolien à Villeveyrac. 180 sapeurs-pompiers ont été déployés, et le SDIS annonçait autour de 11 heures que l'incendie était fixé mais pas encore éteint.

#Incendie|| 32 véhicules #FDF le détachement d’intervention retardant 2 groupes d’alimentation & le PC soit au total 180 Sapeurs-#Pompiers de l’#Hérault sont engagés Commune de Villeveyrac pour un feu de garrigues basses & de pinède au niveau des éoliennes plus de 60ha brûlées pic.twitter.com/KguxqeDdTo — Pompiers 34 (@34Pompiers) August 6, 2023

Ça brûle également dans les Bouches-du-Rhône depuis la fin de l'après-midi, dans la commune de Rognac (entre Marseille et Aix-en-Provence). Les pompiers du 13 annoncent la mobilisation de 360 soldats du feu, de deux hélicoptères bombardiers d'eau, 75 engins, quatre canadairs et un Dash. À 18h40, 22 hectares avaient été détruits.

\ud83d\udd34 [#Opérations] suite



360 sapeurs-pompiers13 sont toujours engagés sur l'#incendie de @VilleDeRognac.



La complémentarité des moyens terrestres et aériens est efficace.



\u2708\ufe0f 46 largages effectués.

\ud83d\udd25 22 hectares parcourus. pic.twitter.com/2DmULahDU4 — Pompiers 13 (@Pompiers_13) August 6, 2023

.