Baraqueville. Pour votre tranquillité pendant vos vacances, pensez à la gendarmerie !

Baraqueville a la chance d’être dotée d’une gendarmerie et comme dans toutes les zones rurales, elle intervient dans des domaines pour le moins variés.

À la lecture de son bilan d’activité on peut constater que les infractions en lien avec la sécurité routière sont en nette baisse, mais qu’en revanche on constate une forte augmentation de toutes les formes de délinquance, le nombre total d’atteintes aux biens étant passé de 16 à 28 en l’espace de 6 mois.

Dans ce cadre, la gendarmerie a mis en place plusieurs dispositifs, un premier dirigé vers les commerces et entreprises qui porte le nom d’OTEC (Opération tranquillité Entreprise et Commerce) : la gendarmerie peut surveiller votre commerce, entreprise ou son périmètre, signalez-vous auprès de votre brigade pour en bénéficier. Le second se destine aux particuliers et se nomme OTV (Opération Tranquillité vacances). Elle vise à réduire le nombre de cambriolages et d’intrusions dans les domiciles durant les congés. Avant leur départ en vacances, les résidents sont invités à prendre contact avec la brigade de gendarmerie de leur domicile afin de leur communiquer leurs dates d’absence et leur lieu de villégiature.

Ainsi informés, les gendarmes assurent des passages réguliers dans le cadre de leur service afin de vérifier l’absence d’effraction ou d’intrusion. Une page spécifique est consacrée au dispositif sur le site internet de la gendarmerie.

Les particuliers peuvent ainsi télécharger un formulaire de demande à l’adresse suivante www.gendarmerie.interieur.gouv.fr avant de le déposer à la brigade de gendarmerie territorialement compétente. Vu qu’on n’est jamais trop prudents contre les infractions, mieux vaut penser à ce type de dispositifs.