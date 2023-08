Football : "J’ai toujours dit que je reviendrai au Raf", révèle la recrue phare de Rodez en D2F Sophie Vaysse

La joueuse de 29 ans effectue son retour en Aveyron huit ans après l’avoir quitté. Un choix qui peut surprendre, au vu de la descente des Ruthénoises de Division 1 féminine, la saison passée.

Sophie Vaysse. Le nom de cette recrue ruthénoise n’est pas étranger sur le Piton. Il faut dire que la milieu de terrain est une ancienne de la maison. Celle qui avait fait ses classes à Albi, avant de rejoindre l’Aveyron en 2012, alors rapatriée par Franck Plenecassagne, coach des Rafettes à ce moment-là – en plus d’être son ex-maître de stage en STAPS -, avant de basculer chez les garçons, et puis de reprendre en charge les féminines cet été, a laissé un souvenir impérissable au club.

Elle dit non à la Ligue des Champions pour Rodez

Mais le Raf ne récupère pas la toute jeune Sophie Vaysse qu’il avait quittée en 2015, âgée de 21 ans, non. Il récupère une joueuse encore dans la force de l’âge, et dotée d’une énorme expérience, acquise au Paris FC pendant toutes ces années, notamment en Ligue des Champions. Mais alors, pourquoi celle-ci, qui aurait pu disputer la coupe aux grandes oreilles encore une fois cette année, effectue-t-elle son come-back à Rodez, alors même que le club vient de descendre en deuxième division ? De prime abord, ce choix interroge.

Mais pour Vaysse, il était tout à fait logique. "Je souhaitais quitter la région parisienne et j’ai toujours dit que je reviendrai au Raf. J’en ai parlé avec les dirigeants, on a eu une discussion constructive sur le projet de jeu. Certes, je ne vais pas jouer la Ligue des Champions avec le Paris FC, mais je voulais vraiment revenir. Et puis, ce que j’aime, c’est jouer au foot. La poule unique de D2 va élever le niveau du championnat ", estime l’intéressée. Et de détailler davantage ce lien si spécial qu’elle entretient avec Rodez : " J’y suis très attachée, parce que c’est un club avec lequel je partage les valeurs. Pour moi, c’était naturel de revenir. Je l’avais dit en partant. J’ai tenu ma promesse. Comme j’ai toujours signé un an par un an au Paris FC, on s’envoyait des messages avec le club chaque année pour savoir si c’était le moment que je revienne. Et ça, ça a duré quand même pendant huit ans (rires). "

Promesse tenue et situation délicate

Si l’envie était commune, son retour a en revanche mis plusieurs semaines à être définitivement acté… "C’était une situation délicate, parce que le club descendait de D1 à D2, on ne savait pas si les garçons étaient maintenus ou pas, donc on ne connaissait pas le budget", raconte Vaysse. Pour la saison à venir, la joueuse de 29 ans entend bien "jouer les premiers rôles" de D2, sans pour autant trop se prendre à rêver d’une remontée rapide : "Ça va être une année de transition, avec un nouveau staff, des nouvelles joueuses et certaines qui sont parties."