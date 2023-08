Incendies : partis en renfort sur les zones littorales, les pompiers aveyronnais sont rentrés dans la nuit

30 sapeurs-pompiers aveyronnais étaient partis en renfort sur les zones du littoral occitan, le 1er août. Et ce pour prêter main-forte aux moyens déployés sur place face aux incendies.

Ils sont de retour. Les 30 sapeurs-pompiers aveyronnais partis en renfort pour soutenir les moyens déployés face aux incendies, sur le littoral occitan, sont rentrés dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 août 2023.

Dès le 1er août

Comme l'avait indiqué le Service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron (Sdis 12), 30 de ses soldats du feu étaient mobilisés à partir du 1er août. Ils formaient alors une colonne Aveyron-Lozère, "partie dans l'Hérault, et positionnée en préventif dans les casernes autour de l'Etang de Thau, en prévision d'un risque feu de forêt très sévère sur les zones littorales".

Plusieurs interventions

Les pompiers aveyronnais expliquaient avoir d'ores et déjà été engagés, dans le cadre de cette colonne, à Montalba-Le-Château (Pyrénées-Orientales), dans la nuit du 3 au 4 août. Ce lundi matin, le Sdis nous indique donc que ses troupes sont rentrées en Aveyron, avec d'autres interventions à leur actif durant ce déploiement.

"Nos pompiers sont intervenus à Villeveyrac et ont été intégrés au sein d'un gros dispositif, et il y a eu un deuxième départ de feu sur la commune d'Assas", deux communes situées dans l'Hérault. Selon nos confrères de Midi Libre, le premier a ravagé 200 hectares, quand le deuxième a mobilisé plus de 80 véhicules, ce dimanche.

Comme ils l'avaient déjà précisé, les pompiers aveyronnais ont engagé six camions-citernes feux de forêt, deux véhicules de liaison tout terrain et un véhicule d'interventions diverses.

"Il y a des chances"

Interrogé sur la possibilité d'être de nouveau appelé en renfort, le Sdis de l'Aveyron répond "qu'il y a des chances", tout en rappelant que ces zones sont établies "en fonction du risque météo", Météo France diffusant, notamment, une carte recensant le danger feux de forêt dans chaque département du pays.