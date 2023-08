La Loubière. Concert en l’église de Cayssac

L’association Valorisation du Patrimoine Bâti de la commune de La Loubière, organise un nouveau concert de jeunes talents parrainés par l’association Musique en Joie, à l’église de Cayssac. Cette belle église, située près du village de Campeyroux a été restaurée grâce à une active participation des bénévoles de Valorisation du Patrimoine Bâti qui veille à lui attribuer une utilisation culturelle occasionnelle. Le violoniste virtuose Gianfranco Garofalo et l’accordéoniste Larissa Strelnikova proposeront un programme varié et original de Vivaldi, Piazzola, Mozart et Bach notamment. Les précédents concerts organisés en cette même église, d’une excellente qualité acoustique, avec d’autres jeunes virtuoses, sont garants du haut niveau de ce prochain concert programmé pour le dimanche 13 août à 17 h 30. Libre participation pour les amateurs de musique.