Druelle Balsac. Dans les roues des championnes cyclistes

Mercredi 26 juillet, le Tour de France Féminin effectuait un passage sur notre commune. Les Druello-balsacois Nicolas Jeantet, Norbert Sahut et Didier Enjalbert, accompagnés par deux autres copains, Julien Terral et J.-François Canitrot avaient décidé de faire une partie de cette étape. Partis de Druelle à vélo, ils ont rallié Rignac afin d’effectuer les dernières difficultés que proposait le tracé de Cahors à Rodez. La première difficulté consistait à grimper la côte de Colombiès et de là à rejoindre Limayrac et d’affronter la deuxième montée, celle des Planques jusqu’à Moyrazès. La troisième grimpette les a emmenés à Lavernhe où s’est terminé leur périple. Ce parcours ne les a pas trop fatigués car, au cours de leurs sorties dominicales, ils ont l’habitude de grimpées bien plus dures que celles-là. À l’arrivée, avec d’autres licenciés du club, tous ces sportifs ont pu se restaurer chez Nicolas qui leur avait, avec son épouse, concocté un petit repas, histoire de reprendre les quelques forces qu’ils avaient perdues dans ce périple. Ensuite, tout ce petit monde, bien assis à l’ombre au bout de la côte de Lavernhe, a applaudi les championnes du tour lors de leur passage.