La fête des parisiens se prépare

Les bénévoles du comité des fêtes se sont réunis afin de préparer la Fête des Parisiens qui aura lieu les 12,13,14 et 15 août. Le programme a été élaboré afin de contenter petits et grands.

Samedi 12 août à partir de 14 h, concours de pétanque en doublettes organisé par le Boule club Saint-Cyprien.

Dimanche 13 août à partir de 20 h 30, balade contée au clair de lune dans le village animée par Yves Lavernhe.

Lundi 14 août, Féria des Enfants de 15 h à 18 h, pour les 2 à 12 ans. À partir de 20 h et jusqu’à 2 h bodega et bal disco animés par Berzinc et M6 Événementiel.

Mardi 15 août, à 8 h petit-déjeuner aux tripoux, tête de veau ou steak ; à 9 h 30 rassemblement de Mobylettes ; à 11 h apéro animé par la banda l’Écho des Avens ; à 15 h 2e Tournoi des Gonflés ; à 18 h apéro banda animé par l’Harmonie de Marcillac ; à 19 h 30 marché de produits régionaux avec restauration sur place ; en soirée bal populaire gratuit avec l’orchestre de Benjamin Malric.

En parallèle, la fête foraine battra son plein.