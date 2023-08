Camjac. "Métamorphose" a produit une prestation de très haut niveau

Dans le cadre de "Musique en Naucellois", le Citron bleu a organisé un spectacle dans la grange de Rancillac généreusement prêtée par son propriétaire. "Métamorphose" jette un regard jeune et réfléchi sur le répertoire flamboyant du quatuor à cordes.

Le programme de la soirée, interprété par de brillants concertistes mettait en avant la quintessence du genre avec trois grands classiques : Joseph Haydn, Felix Mendelssohn et Ludwig van Beethoven. Mathilde Potier (premier violon), Pierre Liscia-Beaurenaut (second violon), Jean-Baptiste Souchon-Graziani (Alto) et Madeleine Douçot (Violoncelle), avec une prestation brillante a conquis le public qui répondait par des salves d’applaudissements.

Le dernier concert de "Musique en Naucellois" se déplacera sur la commune de Quins, dans la chapelle Saint-Clair de Verdun pour accueillir Marc Perez et Freddy Ricci Trio. Un programme jazz à ne pas manquer le 19 août à 18 h.