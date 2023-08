Lédergues. Si la fête est finie, les animations estivales se poursuivent

Pour la fête votive, de nombreux danseurs étaient au rendez-vous sur la piste de danse, entraînés par les mélodies folkloriques et les airs de musette de l’orchestre Gilou rétro et ses musiciens. La soirée fut très animée dans une bonne ambiance.

De belles animations ont attiré un nombreux public l’après-midi : le battage à l’ancienne rappelant le travail des anciens, le spectacle de rue et celui des claquettes avant le repas, le vide-grenier pour les chineurs etc. La fête votive est terminée mais les animations vont se poursuivre et le comité propose le 20 août, à 21 h, salle polyvalente, un repas dansant, avec paella, animé par l’orchestre JF. Mezy. Réservations au 06 86 97 86 49. Ensuite, un loto aura lieu le 21 août, à 21 h, à la salle polyvalente avec de nombreux lots.