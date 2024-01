Un "joli prix" pour Anne Paulhe Massol

Après 2021 et 2022, Sophie Franco et Estelle élias, de l’agence La food locale, ont servi, au Meett de Toulouse, dimanche dernier, la troisième édition

du Prix Femmes de food. Trois trophées et des Aveyronnaises qui ont trusté les honneurs, avec le grand prix pour Anne Paulhe Massol, ayant grandi à Lédergues, qui a créé le Domaine d’Escons,

à Saint-Sulpice-sur-Lèze, tandis que Mylène Génique (lire son portrait en page 5), originaire de Villefranche-de-Rouergue, est graine de food avec Vilain glouton.

"La nuit a été très courte. J’ai eu du mal à réaliser. Visiblement, mon dossier était bon. Il a touché le jury car cela correspondait

à ce qu’il attendait de nous. J’en avais envie, très envie même. J’espérais... Les organisateurs ont gardé la surprise jusqu’au bout". Lundi, Anne Paulhe Massol était encore "sur un nuage" mais elle en est vite redescendue pour prendre en charge le séminaire qu’elle a accueilli au Domaine d’Escons. En revanche, elle est intarissable sur cette récompense : "Des trois, c’est le prix le plus prestigieux. Cette candidature me ressemble. C’est ce que je suis, c’est ce qui a plu". Quelle place va-t-elle accorder à cette sculpture massive en chocolat ? "Dans la ferme-auberge, en toute logique, sert-elle. Bien à la vue des clients". Elle reconnaît aussi qu’elle est importante en matière de visibilité. "Il est prévu, en effet, une campagne de relations presse et un partage sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn...)", conclut-elle, tout

en séchant ses larmes : "C’était émouvant car mon mari, Laurent, et nos deux grands enfants, Jules

et Louise, étaient dans la salle.

Et puis, je dédie ce prix

à ma maman, une femme active

et une agricultrice engagée, qui rêvait d’avoir sa ferme-auberge".

