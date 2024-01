Lédergues. Une nouvelle année de danse s’ouvre

Les danseurs de l’association Générations mouvement de Lédergues ont inauguré l’année 2024 avec énergie et dans la bonne humeur, dans une ambiance joyeuse, portés par des rythmes envoûtants et nonchalants des danses folkloriques et danses de salon, tout en maintenant une concentration absolue pour atteindre la perfection. La danse, en tant que sport complet, offre un moment d’évasion, de partage et de plaisir, ayant des effets bénéfiques tant sur le corps que sur l’esprit. Elle contribue à maintenir une bonne santé. C’est une expérience ludique permettant d’évacuer les tensions et le stress du quotidien.

N’attendez plus pour vous joindre au groupe tous les 15 jours, de 21 h à 23 h.