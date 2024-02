Lédergues. Une assemblée générale de "Générations mouvement" bien suivie

L’assemblée générale de "Générations mouvement" s’est déroulée récemment. A partir de 10 h, vente des cartes à 17 €. A midi l’assemblée générale a débuté par la présentation du bureau et de ses13 membres.

Le rapport moral a mentionné 250 adhérents en 2023 et cinq décès.19 nouveaux adhérents ont rejoint l’association pour 2024. A suivi le rapport d’activité avec les événements à venir et le bilan financier. 170 adhérents étaient présents au repas gratuit qui a suivi, animé par le magicien Bergé qui a diverti l’ensemble de l’assemblée avec des tours de magie malicieux et des sketchs un peu osés parfois. Le diaporama des photos de la soirée de Noël a clôturé l’après-midi. Les participantes concourant pour l’élection de Miss Lédergues ont pu se voir défiler en petite tenue Ce fut une très belle journée, très dense, où tous les adhérents ont oublié les tracas quotidiens, et sont répartis fatigués mais heureux.