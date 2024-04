Lédergues. Le club Générations mouvement se retrouve autour d’un moment gourmand

Le club Générations mouvement de Lédergues poursuit ses nombreuses activités et c’est ainsi que 78 adhérents se sont retrouvés en début du mois, au restaurant L’Oasis à Réquista pour partager de bons moments et surtout un excellent repas. Il s’agissait de déguster les fameux pieds de cochon un délice apprécié des gourmets.

Le choix de ce menu avait fait l’unanimité des convives car ce n’est pas souvent que les pieds de cochons sont au menu. Ce fut une excellente occasion de se retrouver et profiter du moment tout en satisfaisant son palais. Ces rencontres de partage et de convivialité sont précieuses pour les aînés, car elles renforcent le lien social et le plaisir de se revoir et d’échanger.

À noter que Les dicos d’or concernant le secteur 12 se dérouleront le 16 mai, à la salle polyvalente, à 14 heures. Pour s’inscrire, appeler Jackye au 06 77 71 91 06.