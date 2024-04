Lédergues. Le club Jeux et loisirs s’est amusé à fêter les anniversaires de ses membres

Jeux et loisirs est un club où l’ambiance est conviviale et où on tient compte de chacun. Alors rien de plus normal que de fêter l’anniversaire de dix participants nés en janvier, février et mars qui ont soufflé les bougies au moment du goûter.

Une marque d’attention qui fait toujours plaisir. Ce fut un moment joyeux et donc convivial pour ces dix joueurs, émus à l’appel de chacun d’entre eux, sous les applaudissements des autres participants, qui se sont tous empressés de crier : "Nous vous souhaitons un bon anniversaire et nous vous disons à l’année prochaine pour un an de plus !"