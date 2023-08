Faire 4.000 pas au quotidien pourrait (finalement) suffire à réduire le risque de décès

(ETX Daily Up) - Est-il indispensable de faire 10.000 pas par jour pour se maintenir en bonne santé ? C'est en tout cas nécessaire, car plus on marche, plus les bénéfices sont importants, comme le révèle une nouvelle étude internationale. Mais cette dernière suggère également que faire 4.000 pas au quotidien pourrait déjà suffire à réduire le risque de décès, toutes causes confondues. Explications.

Les recommandations sont claires : faire 10.000 pas par jour permettrait de préserver sa santé. C'est d'ailleurs le seuil à atteindre pour recevoir une alerte sur son smartphone, et se voir féliciter d'avoir parcouru la distance nécessaire pour garder la forme. Mais une nouvelle étude menée auprès de plus de 200.000 personnes révèle pourtant qu'il ne serait pas indispensable d'en faire autant pour voir apparaître de premiers bénéfices pour la santé. Cela ne signifie pas qu'il faut moins marcher, mais que le risque de décès réduit de façon significative à mesure que le nombre de pas augmente, et ce dès 4.000 pas si l'on se concentre sur l'ensemble des causes de décès.

Un minimum de 2.337 pas par jour

Publiés dans la revue European Journal of Preventive Cardiology, ces travaux ont été réalisés auprès de 226.889 personnes issues de 17 études différentes à travers le monde, suivies en moyenne pendant sept années. A l'issue de leurs recherches, les scientifiques ont estimé à 2.337 le nombre de pas quotidiens nécessaires pour réduire le risque de décès associé aux maladies cardiovasculaires. Un nombre qui grimpe à 3.967 pas quotidiens pour réduire le risque de décès, toutes causes confondues. Attention toutefois, il ne s'agit pas de marcher moins. L'étude confirme bel et bien que plus on marche, plus les bienfaits sont importants pour la santé, et ce jusqu'à (au moins) 20.000 pas par jour.

"Notre étude confirme que plus on marche, mieux c'est. Nous avons constaté que cela s'appliquait aussi bien aux hommes qu'aux femmes, quel que soit l'âge, et que l'on vive dans une région tempérée, subtropicale ou subpolaire du monde, ou dans une région où les climats se mélangent", souligne le professeur Maciej Banach, auteur principal de l'étude, dans un communiqué. Ces travaux montrent que le risque de décès baisse de manière significative dès qu'un individu fait 500 à 1.000 pas supplémentaires au quotidien. En détails, une hausse de 1.000 pas par jour est associée à une diminution de 15% du risque de décès, toutes cause confondues, et une augmentation de 500 pas à une baisse de 7% du risque de décès par maladies cardiovasculaires.

Lutter contre la sédentarité

Les chercheurs ont pu observer que les bénéfices pour la santé continuaient d'augmenter jusqu'à 20.000 pas par jour, la limite de pas analysés pour les besoins de cette étude. Ils précisent toutefois que les données demeurent limitées concernant les participants qui ont effectué 20.000 pas au quotidien, et que des recherches supplémentaires doivent être menées auprès d'un groupe de personnes plus important pour confirmer ces résultats. Dans tous les cas, ils estiment que marcher, quel que soit le nombre de pas, est aujourd'hui primordial, ne serait-ce que pour lutter contre la sédentarité, considérée comme l'un des maux du siècle.

"Dans un monde où nous disposons de médicaments de plus en plus perfectionnés pour traiter des affections spécifiques telles que les maladies cardiovasculaires, je pense que nous devrions toujours insister sur le fait que les changements de mode de vie, y compris le régime alimentaire et l'exercice physique pourraient être au moins aussi efficaces, voire plus efficaces, pour réduire le risque cardiovasculaire et prolonger la vie des personnes concernées", conclut le professeur Maciej Banach.

D'après l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la sédentarité est responsable de 3,2 à 5 millions de décès chaque année dans le monde. L'autorité sanitaire mondiale rappelle que 70% de la population n'applique pas les recommandations en matière d'activité physique dans le monde - à savoir une activité d'endurance d'intensité modérée au moins 150 à 300 minutes par semaine pour un adulte âgé de 18 à 64 ans.