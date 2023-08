Fonctionnement, gares concernées : ce qu'il faut savoir sur les consignes à bagages, déployées par la SNCF

La SNCF a annoncé avoir mis en place des consignes à bagages, en cet été 2023. Comment cela fonctionne ? Voici tout ce qu'il faut savoir.

Des consignes à bagages ! C'est ce qui attend les voyageurs qui emprunteront le train en ces dernières semaines de vacances. La SNCF a annoncé le déploiement de ce dispositif. Comment fonctionne-t-il ?

Un partenariat avec Nannybag

Tout d'abord, d'où vient ce déploiement ? Comme l'explique la SNCF, un partenariat a été signé avec Nannybag, le 26 juillet dernier. Cette start-up qui fête, cette année, son septième anniversaire, propose un concept de consignes à bagages collaboratif. L'objectif est tout simplement d'aider les voyageurs, en leur permettant de confier leurs valises à des "Nannies". Autrement dit, à des commerces et des hôtels partenaires, qui veilleront sur les bagages.

À proximité des gares... et quelles gares ?

Vous l'aurez donc compris, ce service ne fonctionne pas à l'intérieur même des gares, mais autour. Les commerçants partenaires se situent "à moins de cinq minutes à pied", comme l'indique la SNCF, qui évoque "un service pratique et à visage humain pour faciliter la vie des voyageurs".

30 gares sont concernées par cette opération. Voici où les voyageurs peuvent profiter de ce dispositif :

Amiens

Arcachon

Avignon Centre

Bayonne

Beaune

Biarritz

Bourg-Saint-Maurice

Clermont-Ferrand

Grenoble

La Rochelle

Lourdes

Massy

Metz

Nancy

Nantes

Nice

Paris Bercy

Paris Saint-Lazare

Pau

Rennes

Rouen Rive Droite

Saint-Étienne Châteaucreux

Saint-Jean-de-Luz

Toulon

Toulouse Matabiau

Tours

Vichy

6 euros

Comme le précise la SNCF, le coût est de 6 euros par jour et par bagage, quel que soit le format de ce dernier. Quant à la réservation et au paiement, ils se font en ligne avant de se rendre chez le commerçant partenaire. Cette même réservation est réalisable sur l'application Ma Gare SNCF, ou bien via ce lien.

Nannybag a diffusé, de son côté, une liste de biens n'étant pas autorisés à l'intérieur des valises que les voyageurs seraient amenés à déposer. Le poids de chaque bagage est limité à 30 kilos et sa hauteur, largeur et profondeur ne doit pas excéder 1 mètre. Il est également interdit de laisser un bien dont la valeur unitaire dépasse 1 000 euros. La liste complète est ici.