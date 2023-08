Laissac-Sévérac l'Église. La fête du 15 août de Sévérac l'Eglise a 50 ans

En bref

50e édition de la fête. La fête votive de Sévérac-l’Église aura lieu les 13, 14 et 15 août. Ce sera la 50e édition et à cette occasion, le comité des fêtes a concocté un programme plutôt alléchant qui se décline ainsi : dimanche 13 août, à 7 h 30, tripoux et tête de veau à la salle des fêtes ; à 14 h : concours de pétanque en doublette (terrain de quilles) ; à 20 h, soirée guinguette animée par la Carriole, restauration sur place (au terrain de quilles). Lundi 14 août, à 19 h, apéro concert avec Anka à la salle des fêtes ; à 22 h 30, retraite aux flambeaux et feu d’artifice. Soirée animée par "Sors tes couverts". Mardi 15 août, à 10 h 30, messe en plein air célébrée par Monseigneur Meyer, évêque de Rodez et de Vabres (au Lac du Ponteil) ; à 12 h, repas moules – frites dans la cour de l’école. Sur réservation au 06 85 86 27 85 ou 06 84 18 25 21. Tarif : 16 € / adultes et 8 € (enfants + de 8 ans). Gratuit (enfants – de 8 ans). Animations toute la journée.