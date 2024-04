Laissac-Sévérac l'Église. Du théâtre pour le club "Le Clouquié"

Une fois n’est pas coutume, c’est en soirée que samedi le club "Le Clouquié" de Sévérac-l’Église organisait une soirée théâtrale, présentée par les Compagnons des Arménies de Moyrazès, avec au programme des saynètes, des danses folkloriques et des chansons sur fond, tour à tour d’accordéon et de guitare. La dernière saynète était en occitan et si la compréhension de certaines répliques a pu échapper à certains, le sens de l’histoire, et c’est bien là l’essentiel, a bien été décrypté par tous. Les autres saynètes ont fait voyager dans des domaines variés, comme la psychiatrie avec "Folie douce au cabanon", l’extravagance avec "Allo les pompiers" et le burlesque avec "Josette, une serveuse presque parfaite". Le spectacle terminé, comédiens et bénévoles ont partagé une soupe au fromage préparée par Véronique et Michel Ala. Un régal. Au final, pour tous, ce fut une soirée simple mais une soirée qui fait du bien.