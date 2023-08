Les Aveyronnaises Lila Fraysse et Caroline Duffau, un duo musical qui revisite l'occitan

La rencontre entre Lila Fraysse, originaire de Quins, et Caroline Dufau, a tout de suite fait des étincelles. Après plus de dix ans de collaboration, elles mènent leur carrière dans le chant occitan.

Faire perdurer la culture occitane, c'est la voie choisie par Lila Fraysse et Caroline Duffau, pour leur duo musical, Cocanha. Ces deux voix fortes chantent et dansent sur leurs créations musicales, toujours en occitan. La première d'entre elles, vient de Quins, en Aveyron, et rencontre la seconde dans le collectif d'audiovisuel aveyronnais "Dètz", maintenant basé à Toulouse.

C'est en 2010 que se passe cette rencontre, au sein du même collectif que le réalisateur Amic Bedel. Tout de suite, ça accroche entre les deux jeunes femmes qui se lancent avec le réalisateur dans la production de leurs clips. Un objectif est fixé dès le départ par le groupe : "un décloisonnement des représentations de la

musique occitane pour faire rayonner cette culture".

Deux albums forts dans leur message

Après plusieurs années, elles se lanceront dans la création de leur premier album, baptisé "I ès ?" en 2017. Premier projet musical d'envergure avec dix titres bien accueillis par le public occitan. On y compte notamment le titre "Lo companhon de l'Avairon", faisant référence au département.

Après 3 ans de pause pour le duo, elles sortiront leur dernier album en date, "Puput". Un album traitant, en Occitan dans le texte, de la misogynie et des normes sociales. Lila et Caroline sont très engagés à défendre la cause de la place de la femme dans la société. En chantant en occitan, c'est l'occasion aussi de toucher plusieurs générations et un public plus large géographiquement. En s'associant avec le producteur Raül Refree, qui a notamment travaillé avec la chanteuse star Rosalía, le duo se crée une reconnaissance en Espagne ou au Portugal.

Moderniser l'occitan

Les Occitanes seront mises à l'honneur en France aussi dernièrement. En 2022, elles collaborent avec le compositeur Amine Bouhafa, sur le film documentaire "Polaris", qui sera nommé au festival de Cannes la même année. Aujourd'hui, l'Aveyronnaise et la Toulousaine connaissent un certain succès dans le monde occitan. Les deux musiciennes "puisent dans le répertoire traditionnel occitan, remettent en mouvement des

archives et les replacent dans le fil de l’oralité". Elles participeront cette même année à la dernière édition de l'Estivada à Rodez.

Leur dernier clip fait l'actualité du début d'année 2023, sorti en février il revisite une chanson traditionnelle occitane. Elle considère ce titre tel que "résonnant comme un appel joyeux à la lutte". Cette fois-ci, elle ne traite pas la misogynie, mais la contourne, revisitant des paroles originales présentant des femmes comme source de malheur. Elles modifient certaines des paroles en remplaçant les femmes par la société. Moyen de dénoncer la société tout en esquivant la misogynie. Moderniser la tradition de la langue pour faire passer son message auprès de plus de monde, c'est la patte Cocanha.