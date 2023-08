Bozouls. Les Folies Gillorguaises, c’est bientôt

La vie associative de ce village situé sur la commune de Bozouls est active. Le foyer rural qui a été créé, il y a une quarantaine d’année organise des ateliers d’animations, les déjeuners aux tripoux, le ball-trap, le repas de la fontaine en juin et les "Folies Gillorguaises" du 14 août qui attire toujours un nombreux public.

Cette année les bénévoles proposent à partir de19 heures le lundi 14 août des groupes musicaux comme Projet Newton, les Yarglaa et fin de soirée avec Dj Olive et Christophe. Cette animation avec entrée gratuite se déroulera sur un nouveau lieu "Poujol" dans le centre du village (direction le cimetière de Gillorgues).

Projet Newton propose un cabaret swing burlesque avec costumes, paillettes et accessoires divers et variés, accompagné d’un répertoire de chanson à texte des années 20 à 50 (Boris Vian, Magali Noel, Jeanne Moreau et de standards de jazz revisités.

Les Yarglaa est un power trio entre contrebasse, guitare et batterie qui navigue entre rock, rockab, country et garage.

Bar à vin et restauration sur place (sans réservations) avec la présence de tous les bénévoles qui œuvre depuis de nombreuses années pour perdurer cette fête.

(Repli à la salle des fêtes de St Julien de Rodelle en cas de mauvais temps).