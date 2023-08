Pourquoi la Russie repart-elle à la conquête de la Lune, 47 ans après sa dernière mission sur le satellite ?

47 ans après sa dernière mission lunaire, la Russie repart à l'assaut du satellite, avec un décollage de Luna-25 opéré ce vendredi 11 août 2023. Que compte-t-elle y faire ?

La Russie a, de nouveau, les yeux rivés sur la Lune : une nouvelle mission sur le satellite de la Terre a été lancée ce vendredi 11 août 2023. Ce qu'il faut savoir.

En route pour une première ?

Moscou part très exactement à l'assaut du pôle Sud de la Lune. Il compte y faire un atterrissage en douceur, ce qui ferait de la Russie la première puissance mondiale à réussir cette manœuvre à cet endroit précis du satellite. Pour y parvenir, une fusée Soyouz-2.1v transportant l'atterrisseur lunaire Luna-25 a décollé du cosmodrome de Vostochny. Celui-ci est situé à 5 500 km à l'est de la capitale russe. Il a quitté le sol terrien à 2h11, heure de Moscou.

Premier temps fort le 23 août

Le choix de cette zone de la Lune n'est pas anodin, puisque des sources d'eau glacée s'y trouveraient. "On sait de façon à peu près certaine qu'il y a de l'eau, sous forme de glace, au niveau des pôles. Cette zone est plus intéressante du point de vue de l'ensoleillement", a indiqué à nos confrères du Parisien Alban Guyomarc'h, coordinateur d'Objectif Lune à l'Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT).

Il est attendu que l'appareil, qui ne pèse pas moins de 800 kilos, se pose sur la Lune le 23 août, a indiqué l'agence spatiale russe, Roscosmos. Qui a ajouté que Luna-25 sera en mission pendant au moins un an, avec l'objectif de "prélever et analyser le sol et mener des recherches scientifiques à long terme".

2023 après... 1976

Le lien entre la Russie et la Lune avait été mis en sommeil pendant quasiment un demi-siècle. Il n'avait pas été renoué durant ce millénaire : il faut remonter à 1976 pour retrouver trace de la dernière expédition russe sur le satellite terrien. Soit une première... depuis 47 ans ! Cette mission est aussi une occasion pour Moscou de se replacer sur l'échiquier international, bientôt un an et demi après le début d'une invasion en Ukraine qui l'a plus que jamais isolé.