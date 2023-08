Villecomtal. Un concert accueilli avec enthousiasme

Le 7 août, l’église était pleine, 130 auditeurs, pour le concert proposé par la Communauté de communes Comtal Lot Truyère et la municipalité dans le cadre de Balades Musicales en Aveyron par l’Europik Music Association.

Après une brève présentation par Pascale (Villecomtal) et Estelle (CCCLT) place aux artistes Jean-Sébastien Borsarello, marimba, Thibault Blanchard Dubois, violoncelle, Martin Vaysse, clarinette.

Au programme, œuvres emblématiques de Jean-Sébastien Bach (sonate, suite, adagio, fugue, partita), mises en miroir avec des compositions de musiciens admirateurs de Bach, Charles Gounod, Astor Piazzola, Dmitri Chostakovitch, par exemple.

Au fur et à mesure de l’interprétation, l’importance des applaudissements est allée croissant avec même quelques soutiens vocaux.

Ce fut traduire tout l’intérêt, le plaisir, la joie des auditeurs qui ont, pour la plupart, découvert la richesse du marimba et surtout admiré le talent, souvent la virtuosité des interprètes.

Un concert qui restera dans les souvenirs heureux et pour lesquels remerciements et félicitations ont été adressés à la CCCLT, à la municipalité de Villecomtal sans oublier celles et ceux qui, à Campuac par exemple, assument l’accueil des musiciens.