Avant la présentation de sa nouvelle saison qui aura lieu le jeudi 7 septembre, La Baleine vous donne un autre rendez-vous avec le festival Rire Onet, qui se déroulera les 26, 27, 28 et 29 septembre et dont voici la programmation pour sa 14e édition.



Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’humour et les curieux en quête de divertissement de qualité. Durant quatre jours, la scène du Théâtre La Baleine accueillera certains des meilleurs talents comiques de la scène française et le café culturel le Krill proposera un moment de rire pour les plus jeunes, avec un spectacle familial.

Le festival débutera avec Sandrine Sarroche le mardi 26 septembre à 20h30. C’est une artiste accomplie qui a su conquérir le cœur du public avec son style unique et son humour décapant. Connue pour ses onewoman shows hilarants et ses chroniques satiriques, Sandrine Sarroche apportera sa touche personnelle au festival Rire Onet. Avec sa plume acérée et son regard ironique sur la société, elle promet de faire rire aux éclats les spectateurs les plus exigeants.

Le festival se poursuivra au Krill avec "Le Perturbateur", le mercredi 27 à 15 heures. Ce spectacle familial, participatif et gratuit, mêle humour et magie. Deux personnages complices, un magicien et un clown malicieux, se donnent la réplique et entraîneront parents et enfants dans un univers où poésie et gags se côtoient.

Marion Mezadorian sera à l’affiche du jeudi. Son talent a rapidement fait ses preuves dans le monde de l’humour. Avec son charisme pétillant et son sens aigu de l’autodérision, Marion offre des performances empreintes d’énergie et d’authenticité. Son style unique, mêlant anecdotes de la vie quotidienne et observations pertinentes, ne manquera pas de captiver le public de Rire Onet.

Enfin Frederick Sigrist, humoriste reconnu pour son esprit vif et son analyse incisive des sujets de société, clôturera le festival le vendredi soir. Dans ce seul en scène plein d’humour et de subtilité, il plonge le public dans l’univers des personnages de la pop culture mêlée aux grands moments de l’époque contemporaine. Un savant mélange entre actualités et blockbusters.