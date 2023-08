Balades contées à Peyrusse-le-Roc

Dans le cadre de son programme "Les Nocturnes du jeudi" en juillet et août, l’association Culture et Patrimoine de Peyrusse-le-Roc, créée en 1999, proposait récemment une balade contée dans le site médiéval de Peyrusse, plus grand bailliage du Rouergue au XIIIe siècle, puis témoin de la guerre de Cent Ans et des guerres de religion. Ainsi, une centaine de spectateurs se sont retrouvés place des Treize-Vents autour du conteur Yves Lavernhe et de la chorale "Les voix de l’Audierne", pour une promenade dans la vieille cité. "Cela fait une quinzaine d’années que l’on propose ces animations", explique le président Jacky Joulie, ancien instituteur. "Nous avons accueilli cette année un concert de musique baroque, des chants occitans…" Ce jeudi 17 août et en alternance avec les animations sur le site médiéval, l’association propose une balade nocturne, suivie d’une soupe au fromage. La prochaine animation sera, elle, une soirée photo, avec la projection de clichés de précédents voyages au Portugal, en Norvège ou encore en Inde. Cinq euros de participation sont demandés, sans réservation préalable.