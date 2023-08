Onet-le-Château. Les licenciés de Vélo 2000 Onet ne s’endorment pas en été !

Et pour preuve qu’ils ne s’endorment pas durant la période estivale, ces deux vététistes du club ont participé au Raid Estival du Lévezou, le week-end dernier. Le départ a été donné à Prades-de-Salars.

Christophe Viarouge, entraîneur à l’école de vélo, est un habitué des raids. Il est aussi membre de l’association SCA.

Virginie Cabrol, responsable quant à elle de la section rando VTT du club, avait cet objectif en tête depuis un petit moment. Ce sera une première pour elle. Le nom d’équipe a été vite trouvé : SCA2000.

L’épreuve commence par un briefing, une fois la stratégie mise en place le départ est donné… L’aventure commence par un podologue dans le village, en course à pied. Ensuite en VTT pour la liaison vers le suivi d’itinéraire à la recherche des balises, la course d’orientation de Vincent en trail et le meilleur pour la fin, le swim and run (nouvelle discipline).

Ce fut un vrai coup de cœur pour les deux sportifs. Le retour s’est fait sur Prades-de-Salars, avec au total 60 km et 1100D + en 8 heures.

Un dépassement de soi qui classe le duo, à la 4e place en catégorie mixte. Une surprise, car l’objectif était de finir avant les 8 h ! Une belle découverte pour Virginie et une autre façon de pratiquer le VTT. En fait, une superbe épreuve sportive : merci à l’organisation Sport Nature Lévezou, à la municipalité de Prades-de-Salars, aux nombreux bénévoles, aux habitants et aux propriétaires des parcelles pour cette journée. Bravo à tous, le club vous souhaite un bel été, en attendant une rentrée qui se prépare déjà !