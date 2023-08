Le héros malheureux et bien malgré lui du match arrêté à Bordeaux en fin de saison dernière, a encore marqué ce samedi pour la première du Rodez Aveyron football à Paul-Lignon. Un but providentiel donnant la victoire aux siens face aux Verts (2-1). Et surtout des larmes et un tour d'honneur comme pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire. Ses mots forts à retrouver ici en vidéo.