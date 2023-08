Aveyron : un véhicule prend feu sur l'autoroute A75 à Sévérac-le-Château, 1 hectare brûlé

Les faits se sont déroulés ce dimanche 13 août vers 18 h 15 peu avant la sortie 42 en direction du Massegros.



Un véhicule a pris feu ce dimanche 13 août vers 18 h15 sur l'autoroute A75 dans le sens sud-nord 1 km avant la sortie 42 en direction de Sévérac-le-Château et du Massegros.

Des images d'automobilistes membres de la page Facebook des "Utilisateurs de l'A75 La Méridienne" montrent une voiture avec l'avant en flammes. Les occupants du véhicule de type gasoil semblent s'en être sortis indemmes et s'occupaient à sauver des affaires du coffre arrière avant l'arrivée des secours.

Le feu a ensuite commencé à se propager à la végétation voisine, puis à un champ de blé. 24 sapeurs-pompiers et six engins sont intervenus pour éteindre l'incendie et le véhicule. Peu après 19 h 15, l'incendie était maîtrisé, mais un hectare de végétations et de culture est parti en fumée.

La gendarmerie s'est également rendue sur place pour éteindre le sinistre et réguler la circulation, fortement perturbée par le sinistre et l'intervention des secours. Aucun blessé n'a été signalé.