Course pédestre : à Recoules-Prévinquières, Labules d’oxygène fait son baptême du feu au Challenge Aveyron

Dimanche 31 mars, le trail de 11 kilomètres de Labules d’oxygène servira de cadre à la 6e manche du Challenge départemental.

Parmi les 17 rendez-vous du calendrier 2024 du Challenge Aveyron, quatre courses accueillent pour la première fois une manche de la compétition. Et la première de la saison à faire son baptême du feu est Labules d’oxygène, ce week-end, à Recoules-Prévinquières.

L’épreuve orchestrée par l’APE Labules lancera, dimanche 31 mars, sa deuxième édition. En plus de la randonnée, deux trails sont au programme : un de 11 kilomètres, qui comptera comme 6e manche du Challenge, et un de 20 kilomètres. Comme l’an dernier, les inscriptions se feront uniquement sur place, à partir de 8 heures à la salle des fêtes de Recoules.

Et les organisateurs, à travers la voix de Fabien Roques, espère que cette fois, le temps sera avec eux. Car l’an dernier, la pluie avait occupé le devant la scène et seule une quarantaine de coureurs avait pris le départ du trail de 13 kilomètres.

Avec désormais deux formats de course, avec un peu de dénivelé (380 mètres pour le 11 et 780 mètres pour le 20), et surtout "des points de vue plutôt exceptionnels, des bois et des ruisseaux", l’association du Sévéragais espère séduire les amateurs de trail. Le départ du 20 kilomètres sera donné à 9 h 45, et celui du 11 à 10 h 30. Avant de consacrer l’après-midi aux enfants et aux grands enfants avec, notamment, une course d’orientation.