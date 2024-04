Rugby : en Régionale 2 Espalion reçoit Foix en 8es de finale ce dimanche, en Régionale 3 Viviez et Sévérac proches d'une promotion

Ce dimanche 7 avril, il se pourrait fortement que deux formations de rugby aveyronnaises soient les premières de la saison à vivre une montée officielle !

En effet, en Régionale 3 – plus bas niveau français –, Viviez et Sévérac en sont aux 8es de finale après avoir passé les 16es sans encombre le week-end dernier face à Rive gauche (30-21) et à Valence d’Albi (18-14). Les gars du Bassin accueillent ainsi ce dimanche Lacaune (tombeur d’un petit point 13-12 de Naucelle en 16es) quand les Sévéragais se rendent à Aussillon, près de Mazamet.

Et même un revers devrait envoyer les deux clubs aveyronnais en R2, puisque la montée directe est promise jusqu’aux six meilleurs battus en 8es, sur la base d’un classement de fin de saison régulière dans lequel Vivez est deuxième (sur les 16 huitièmes de finalistes) et Sévérac 14e. Ainsi, si la messe est déjà dite pour Viviez, Sévérac ne monterait pas seulement en cas de victoire (à l’extérieur tous les deux) de Bessan et de Sauve.

À l’étage du dessus justement, Espalion n’est lui pas encore si proche d’une fin de saison en forme de promotion en R1. Car la montée n’est promise qu’aux quatre demi-finalistes. Et les gars du RCENA en sont eux aussi aux 8es, après avoir battu Plaisance en 16es (30-18). Ils reçoivent ainsi Foix ce dimanche pour franchir une marche de plus.