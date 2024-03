Transformer la RN88 à 2x2 voies en Aveyron : ce collectif dit non !

Alors que le Département entend transformer la liaison entre Rodez et Sévérac-le-Château en un axe rapide, un collectif s’est monté contre ce projet jugé "hors du temps".

Transformer la RN88 en un axe rapide à 2x2 voies ne satisfait pas tout le monde. Contre le projet de doublement de la liaison routière entre Rodez et Sévérac-le-Château, un collectif s’est formé et s’oppose fermement à cette idée portée par le Département et son président Arnaud Viala. Constitué des Écologistes, la France insoumise, la Confédération paysanne, Attac, Canopée, le Comité causse Comtal et bien d’autres, il dénonce la construction d’une "autoroute" en milieu rural.

Une ZAD en Aveyron ?

Un vent de contestation qui n’est pas sans rappeler la forte mobilisation à une centaine de kilomètres d’ici, sur la construction de l’A69 devant relier Toulouse à Castres. D’ailleurs le collectif ne refuse pas la comparaison. "Il y a plusieurs similitudes, reconnaît Christian Roqueirol, pour la Confédération paysanne. C’est un projet qui existe depuis plus de trente ans et qui n’a toujours pas vu le jour." D’ailleurs, si le projet avance, le collectif se réserve même le droit de mener diverses actions, voire même monter une ZAD.

Mais pour l’heure, nous n’en sommes pas là, et les premiers coups de pelle semblent encore loin d’être donnés sur ce tronçon. Alors le collectif exprime sa position sur le fond du sujet. "Pour nous, c’est un non-sens écologique, économique et social, livre Claudine Bonhomme, représentant le Collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois (CPTAR). Il faudrait mieux réaménager l’axe actuel pour lutter contre l’accidentologie et remettre en service la ligne de chemin de fer entre Rodez et Sévérac."

Une alternative que ces militants jugent plus proches des besoins réels des Aveyronnais. "Cette autoroute n’est pas pensée pour les Aveyronnais, elle l’est dans un schéma bien plus global visant à faciliter le transit de camions européens entre l’Espagne et l’est", martèle Christian Roqueirol. En attendant la suite du projet.