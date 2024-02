Aveyron : un budget départemental en légère hausse dans un contexte "incertain"

Ce vendredi 2 février, dans l'hémicycle du conseil départemental à Rodez, Arnaud Viala a présenté un budget primitif qui "s'inscrit dans un contexte économique sans précédent et hautement incertain". L'enveloppe de 439 178 428 € est toutefois en hausse de 0,9 % par rapport à l'année précédente, avec des investissements en augmentation de 2,4 %.

De façon inhabituelle, ce vendredi 2 février au matin, en préambule de l’assemblée départementale qui avait pour objectif d’examiner le budget primitif, Arnaud Viala a partagé son agacement. Le président a en effet mené une charge contre ses opposants, Arnaud Combet et Sarah Vidal après leur sortie dans la presse (notre édition du vendredi 2 mars) où ils présentaient plusieurs mesures pour aider les ménages face à l’inflation.

Mais aussi et surtout, Arnaud Viala est revenu sur plusieurs points qui, ces derniers mois, ont été sujets à polémiques.

Sur la RN88, le Département est toujours dans l’attente d’une proposition de financement de la part de l’État, « le Gouvernement n’est toujours pas achevé d’être composé, il faut attendre que les équipes soient stabilisées », a glissé Arnaud Viala. Mais là encore, le président du Département a tenu à rappeler qu’un « un point final a été mis à l’exception ZAN, pour les plus de 300 hectares qui sont concernés par l’itinéraire RN88. Ce point final il a été mis par le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu à notre demande et par personne d’autre ».



Arnaud Viala fait ici référence à une déclaration récente de Carole Delga qui se félicitait de l’inscription du chantier à la liste des grands projets d’intérêt national ou européen faisant ainsi exception à la loi ZAN (Zéro artificialisation nette), après avoir « porté avec force cette demande »

Contexte difficile

De son côté, la Région maintient ces propos et réaffirme son soutien « plein et entier au dossier de la RN88 ». Le projet est estimé à plus de 350 millions d’euros, la Région a promis de son côté une enveloppe de 95 millions d’euros. Le double est attendu de la part de l’État qui ne s’est toujours pas exprimé sur la question.

Ceci étant dit, Arnaud Viala s’est penché sur le budget primitif. Un « budget ambitieux », selon lui qui s’inscrit « dans un contexte difficile pour le département, et qui nous donne les moyens d’investir, d’injecter de l’argent dans l’économie aveyronnaise. On vote ce budget qui est également tourné vers les communes et communautés de communes ». Le budget s’équilibre ainsi à 439 178 428 €, soit une augmentation de 0,9 % par rapport à l’an dernier. Les dépenses d’investissement s’élèvent à 69 034 428 €. La part des investissements à maîtrise d’ouvrage sont de 48,4 millions d’euros et comprennent les travaux et équipement mobilités, les collèges, l’immobilier départemental, etc. Un budget qui a été voté par la majorité, moins les voix de l'opposition.