Aveyron : a RN88 à 2x2 voies inscrite parmi les "exceptions" de la loi ZAN, voici pourquoi c'est une bonne nouvelle

La 2x2 voies de la RN88 a été inscrite à la liste des grands projets d’intérêt national ou européen

Si le Département de l’Aveyron attend toujours une réponse du gouvernement et son financement potentiel pour la mise à 2x2 voies de la RN88, on a appris auprès de la Région Occitanie ces dernières heures que le chantier avait été inscrit à la liste des grands projets d’intérêt national ou européen, dans le cadre de la loi ZAN (Zéro artificialisation nette).

"Je me réjouis d’avoir eu cette confirmation après un travail débuté à l’automne auprès du gouvernement. Cette inscription permettra aux territoires concernés de ne pas voir leur quota de surfaces à artificialiser réduit par ce projet majeur de désenclavement du territoire aveyronnais. J’ai porté avec force cette demande et je me félicite aujourd’hui de sa concrétisation", s’est félicitée Carole Delga, présidente de la Région, en fin de semaine.

"Il subsiste des interrogations"

À noter que sa collectivité a d’ores et déjà promis une participation au projet - estimé à plus de 350 millions d’euros -, d’un montant de 95 millions d’euros. Le double est attendu de la part de l’État qui, depuis plus d’un an, n’a toujours pas réalisé d’annonce…

"Il subsiste encore des interrogations sur le financement de cet axe, pour lequel nous attendons encore l’engagement de l’État, rappelle Carole Delga. Je tiens néanmoins à remercier Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, pour son écoute et son engagement. Cela permet d’envisager la réalisation de cet axe de manière plus certaine !"