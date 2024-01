RN88 : l'ancien maire de Rodez Marc Censi défend sa vision du grand contournement

Défenseur de cette idée depuis de longues années, l'ancien maire revient à la charge alors que le quartier de Saint-Eloi a récemment été classé comme prioritaire par l'Etat.

Quelle suite pour le sempiternel projet de passage à 2x2 voies de la RN88 ? Après une année 2023 décisive - durant laquelle le Département aura récupéré la maîtrise d'ouvrage -, le dossier revient sur le devant de la table, pour la partie restante de ces vastes travaux, reliant Rodez à Sévérac-le-Château. Longtemps porteur du projet - ou du moins de l'espoir aveyronnais -, en tant que créateur du syndicat mixte de la RN88 dans les années 90, Marc Censi vient apporter son regard d'ancien maire de la ville.

Il profite en tout cas de l'actualité ruthénoise et du classement de Saint-Eloi comme quartier prioritaire par l'Etat pour rebondir sur un sujet qui lui tient à cœur. Le grand contournement de Rodez, plutôt que sa traversée par des dénivellations sur les trois grands giratoires Saint-Marc, des Moutiers et Saint-Félix, comme c'est actuellement prévu et défendu par Arnaud Viala, président du Département, et Christian Teyssèdre, maire actuel de la préfecture.

Un boulevard urbain de La Primaube à Sébazac

"Certains immeubles du quartier Saint-Éloi seront situés à moins de cent mètres de l’échangeur de Saint-Félix, c’est-à-dire dans la zone de nuisances maximales, présente Marc Censi. La traversée d’Olemps présente également des cas extrêmes d’habitations à moins de cinquante mètres de l’autoroute. Toutes ces zones seront exposées non seulement aux nuisances sonores mais également aux émissions de particules fines dont on sait les effets délétères sur la santé humaine."

150 millions avaient en tout cas été fléchés par l'Etat pour de tels travaux. Selon l'ancien édile, le coût ne serait pas forcément supérieur en cas de grand contournement, "je ne suis pas vraiment convaincu qu'il soit plus élevé". Pour rappel, cette idée se résume par la création d'un vaste "boulevard urbain", de La Primaube à Sébazac. "Le contournement nord de l'agglomération avait été préféré et étudié par Anne-Marie Escoffier, préfète de l'Aveyron, en 2001", se remémore celui qui a également présidé la Région. À voir maintenant si son appel sera entendu.