Fêtes locales, visites, concerts, balades : les animations de ce dimanche 13 août en Aveyron

Il y a toujours beaucoup à faire et à voir en Aveyron ce dimanche, en plein coeur du long week-end du 15 août.



Alrance.

- Ouverture de la maison du patrimoine et de la tour de Peyrebrune de 14 h à 19 h.

Baraqueville.

- Marché aux puces de 7 h à 13 h. Espace Raymond-Lacombe (couvert).

- Marché d’été sur l’esplanade de la place François-Mitterrand.

Bozouls.

- Visite du village en petit train, à 10 h, à 11 h, à 14 h 30, à 15 h 30, à 16 h 30 et à 17 h 30.

Colombiès.

- Fête à Talespues ; 8h30, déjeuner aux tripous ; 14h, bal avec Sylvie Pullès.

Cruéjouls.

- Fête ; 8h, déjeuner aux tripous ; 14h, concours de pétanque ; 14h30, chasse au trésor ; 19h30, apéro concert avec le groupe Chicken Brother» ; 20h30, repas animé par «The Wipers».

Druelle.

- Visite au Prieuré du Sauvage de 14 h à 18 h 30.

Durenque.

- Visite du Moulin de Roupeyrac de 14 h 30 à 18 h 30.

Espalion.

- Visites guidées du château de Calmont de 10 h 30 à 19 h 30.

- Ouverture du musée Vaylet et du scaphandre de 14 h à 18 h.

Espeyrac.

- Fête ; 8h, déjeuner tripous/steak ou tête de veau ; 15h, jeux intervillages ; 20h, repas suivi d’un bal musette.

Florentin-la-Capelle.

- Fête ; 8h déjeuner aux tripoux/tête de veau ; jeux en bois ; tournoi de volley ; apéro-concert avec «les mal barrés» ; repas ; bal avec L. Molinarie.

Foissac.

- Fête ; 8h, déjeuner aux tripous .

Goutrens.

- Visite de l’espace Georges-Rouquier de 14 h 30 à 18 h 30.

- Visite du musée «Nos campagnes autrefois», de 14 h à 19 h.

Grand-Vabre.

- Marché estival de 9 h à 13 h sur la place de la mairie.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon de 10 h 30 à 18 h 30.

Laguiole.

- Fête de la St-Laurent ; 8h, déjeuner tripous/tête de veau ; 11h30 lancer d’œufs ; apéro concert suivi d’un karaoké ; 15h, défilé de chars ; 17h30, course de caisses à savon ;19h30, repas-concert ; 22h45, feu d’artifice.

Lédergues.

- Fête votive à Falguières ; 15h, concours de pétanque en doublette ; apéro dansant animé par Gilles Saby.

Loubière (La).

- Concert avec Gianfranco Garofalo et Larissa Strelmikova, à 17 h 30 à l’église de Cayssac.

Naucelle.

- Journée intergénérationnelle organisée par les «Amis de Jalenques»; animations diverses ; concert.

Pomayrols.

- Fête ; déjeuner aux tripous ; jeux divers ; retraite aux flambeaux ; feu d’artifice ; bal avec Olivier Teyssèdre,

Pont-de-Salars.

- Clôture du 66e Festival du Rouergue Cultures du Monde ; 11h, défilé dans les rues ; 14h30 et 21h, spectacle.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 9 h à 18 h 30.

- Fête ; 15h30, jeux divers ; 16h, spectacle intitulé «Conquêtes» ; 20h30, repas dansant animé par Guillaume Fabre,

Réquista.

- Visite du musée, de 10 h à 16 h. à Lincou.

Rodez.

- Rodez Plage, jusqu’au samedi 19 août. au Haras.

- Spectacle son et lumière projeté sur la cathédrale à 22 h.

Rullac-Saint-Cirq.

- Fête ; 8h30, déjeuner au sanglier ; randonnée pédestre ; 14h, concours de pétanque ; 20h, repas animé par le groupe «Contre Temps».

Saint-André-de-Najac.

- Visites de la chapelle Notre Dame de Laval de 14 h 30 à 18 h.

Saint-Cyprien-sur-Dourdou.

- Fête des Parisiens ; balade contée au clair de lune avec Yves Lavernhe, à 20 h 30.

Saint-Hippolyte.

- Fête ; 8h déjeuner aux tripous ; vide-greniers ; 12h, repas ;14h, concours de pétanque ; jeux divers ; ball trap.

Saint-Laurent-d’Olt.

- Fête ; vide-greniers ; 8 heures, déjeuner tripous ; 15heures, spectacle caisses à savon ; 19h30, apéro concert avec le groupe «Latitude» 20h30, repas ; soirée disco avec Wesley,

Saint-Martin-de-Lenne.

- Fête ; concours de belote, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Ste-Geneviève-sur-Argence.

- Brocante et vide-greniers ; marché des producteurs de pays ; 12h30 et 20h30, repas.

Salles-Curan.

- Salon/Expo : "journées des passions et des talents", à la salle des fêtes, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

Salles-la-Source.

- Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 h à 18 h.

- Jeu de piste : escape game intitulé «le secret de l’alchimiste» de 14 h à 19 h au château du Colombier.

- Concert chansons nomades avec le duo Joël et Roberto Cano, à 17 h à l’église Saint-Paul.

Salmiech.

- Ouverture du musée du Charroi rural, de 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.

Selve (La).

- Visite de l’église St-Martial, à 10 h à Lagarde.

Thérondels.

- Fête ; 20h30, concours de belote à la salle des fêtes.

- Nuit des étoiles, à 22 h à l’observatoire de Frons.

Trémouilles.

- Deuxième Salon des artistes amateurs, de 9 h à 18 h à la salle des fêtes.

Villefranche-de-Rouergue.

- Marché gourmand animé par «Nelly Music», à 19 h. place St-Jean.

Villeneuve.

- Salon du livre, de 9 h à 17 h sur la place Saumade.