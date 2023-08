Pomayrols. Les bénévoles de l’association sauvegarde du patrimoine au travail

Si le futur chantier de construction d’un four à pain au cœur du village ne commencera qu’à l’automne, les bénévoles de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Pomayrols n’en restent pas moins actifs ! En effet, ils viennent récemment de nettoyer et de remettre en valeur le puits du "Pous", à Pomayrols. Situé au début du chemin qui mène au Monna, ce puits très ancien était un abreuvoir pour faire boire les vaches, et fut sans doute utilisé pour faire la lessive. Les bénévoles de l’association ont dégagé le site et l’ont mis en sécurité. Une plaque demande désormais à tous de respecter ce joli petit coin de patrimoine traditionnel ainsi que ceux qui l’ont rénové.