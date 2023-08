Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Réflexion sur le devenir de l’homme à la conférence sur Pierre Joseph Bonnaterre

Grand moment de culture organisé par la municipalité très récemment à l’Auditorium "plein à craquer" de St-Geniez-d’Olt où Valérie Baldit, Marmotte et professeur de lettres et philosophie à Rodez, a tenu une conférence sur Pierre Joseph Bonnaterre.

Après avoir retracé la vie de l’encyclopédiste marmot, elle a insisté sur son travail de scientifique auprès de l’enfant sauvage de l’Aveyron, à la fin du XVIIIe siècle, qui pose la question de l’altérité et des limites de l’humain. Elle a transposé ensuite cette question au monde d’aujourd’hui avec l’avènement de l’intelligence artificielle, de l’homme "augmenté", des robots humanoïdes et des biotechnologies œuvrant pour une mutation de l’Homme, qui appelle une réponse globale, scientifique et philosophique.

Ce brillant exposé s’est conclu par la projection d’une vidéo de Sophia, le robot gynoïde conversationnel, premier robot citoyen d’Arabie saoudite, dont le concept ouvre des perspectives sur un futur à la fois fascinant et inquiétant, entre progrès scientifique et devenir de l’Homme.