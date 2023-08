Des mini-caravanes pour vélo électriques, pour quoi faire ?

(ETX Daily Up) - De la même manière que l'on peut voyager en voiture avec sa caravane, il est désormais possible pour les cyclistes de se déplacer en vacances avec tout le nécessaire (ou presque) pour se reposer ou se faire à manger n'importe où. L'un de ces drôles d'engins a même remporté un prix au dernier Concours Lépine.

Sur le papier, le concept de mini-caravane tractée par un vélo électrique a de quoi séduire les cyclotouristes à la recherche d'une solution d'hébergement mobile sans avoir à utiliser un mode de transport polluant. C'est ainsi que plusieurs projets, plus ou moins aboutis, commencent à émerger.

A chaque fois, il est question d'un équipement relativement compact et léger embarquant des commodités essentielles pour pouvoir camper, à commencer par un lit, un espace de rangement et parfois une petite cuisine, voire une salle d'eau.

Le français TinyVroum, qui s'est fait connaitre avec un premier modèle (avec panneaux solaires) de caravane pour voitures, propose désormais à son catalogue la CapsulBike, à destination, comme son nom l'indique, des vélos. Pour un peu moins de 4000 euros, vous y trouvez ainsi un poste de couchage de 200 x 70 cm, un kit de cuisine en inox et aluminium, une mini table pliante. Un panneau solaire permet de récupérer assez d'énergie pour faire fonctionner un sac de couchage chauffant, une petite glacière et un éclairage Led. Enfin, l'ensemble est équipé d'un système de récupération et de filtration de l'eau de pluie ainsi que d'une cabine de douche et de WC pliants. En option, vous pouvez même opter pour un vidéoprojecteur et son écran détachable pour vous faire une toile en extérieur. A noter que cette Capsulbike a été récompensée du prix Léonard de Vinci au dernier Concours Lépine.

Ce type de caravane est à rapprocher d'autres modèles dévoilés précédemment. C'est le cas du concept finlandais Hupi, qui a un format plus traditionnel de caravane et offre a priori davantage de confort. Là encore, un panneau solaire permet d'alimenter en énergie un petit réfrigérateur, mais aussi de recharger son ordinateur, son smartphone ou son... vélo.

Une autre initiative, danoise cette fois (Wide Path Camper), prend la forme d'un concept dépliable, à chaque nouvelle étape, afin d'obtenir un espace de couchage de 200 x 90 cm.

Si aujourd'hui, ces "caravanes" valent plusieurs milliers d'euros, car produites à toute petite échelle, elles présentent néanmoins de nombreux intérêts pour tous ceux qui rêvent de vacances dépaysantes, champêtres et écologiques, avec un minimum de confort.

Découvrir comment Cinécyclo fait pédaler les cinéphiles.