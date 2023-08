Marcillac-Vallon. Eschansonnerie St-Bourrou, chapitre 98

Lors de la foire aux vins s’est tenu le 98e chapitre de L’Eschansonnerie Saint-Bourrou, un cérémonial rituel que le grand maître Patrice Lemoux a dédié à deux échansons récemment disparus, Jean-Claude Calvet, président honoraire de la confrérie et Jean Marc Gombert, président de la cave des vignerons du Vallon de Valady.

Ce 98e chapitre a été l’occasion de célébrer le renouvellement du label Vignobles et découvertes en intronisant 3 nouveaux compagnons dont les actions sont intimement liées à ce label. Tout d’abord, Sophie Fraissine et Laurence Borg, coprésidentes de l’association Vallon de cultures, toutes deux passionnées de culture et amatrices des vins de Marcillac. Patrice Lemoux a présenté ces "gentes dames" avec sa verve habituelle. "Si vous importez des savoirs autres, vous n’oubliez jamais ceux qui, de génération en génération, se transmettent ici et qui forgent notre identité, au premier rang desquels se trouve la culture de la vigne et du vin, vin que vous proposez fièrement à vos spectateurs en fin de séance…".

Ce fut ensuite le tour d’Étienne Lacombe, chargé de développement touristique à L’OT Conques-Marcillac, un jeune homme passionné par le patrimoine immatériel, au point d’en faire l’objet de ses études à l’Université de Toulouse et de choisir le vin et le travail du vigneron comme sujet de mémoire. "Expert et amateur passionné de nos vins, votre engagement pour le renouvellement du label Vignoble et découverte a permis, avec ses 88 prestataires labellisés, de hisser Conques et les vins de Marcillac dans le peloton de tête des destinations oenotouristiques françaises reconnues par Atout France".

Après la dégustation "lente mais d’un seul trait" du mansois versé dans leur tout nouveau tassou, les 3 nouveaux "ambassadeurs inconditionnels du vin de Marcillac" ont signé le livre d’or scellant leur adhésion définitive aux 10 commandements de la confrérie.