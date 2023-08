"S'ils concluent des accords avec des clubs russes..." : lié à l'Ukraine, un entraîneur de Ligue 1 sort les griffes

Entraîneur de Lille, Paulo Fonseca a publié un communiqué sur les réseaux, dimanche 13 août 2023, lié avec la guerre en Ukraine et le marché des transferts.

Son tweet ne comporte que quelques caractères, "comunicado", accompagnés de l'émoticone montrant deux mains jointes, en signe de prière. Mais l'image jointe à son message laisse apparaître des mots bien plus poignants : entraîneur du LOSC, en Ligue 1, Paulo Fonseca a tenu des propos très forts et engagés concernant le conflit en Ukraine et le marché des transferts, qui anime l'été.

"Je ne veux pas y croire. Je m'y refuse"

Le coach portugais, qui vit sa deuxième saison sur le banc du club champion de France en 2021, traverse deux frontières pour évoquer l'actualité footballistique, dans son pays natal. "J'ai lu que Benfica et mon SC Braga envisageaient de vendre Chiquinho et Tormena à des clubs russes. Benfica, qui a développé de manière exemplaire des campagnes d'aide à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Mon Braga, dirigé par des personnes sensibles au cœur immense", écrit-il. Avant d'enchaîner, en majuscules : "JE NE VEUX PAS Y CROIRE. Je m'y refuse".

L'exemple italien

L'entraîneur de 50 ans poursuit son message en prenant l'exemple de Sassuolo, dont le latéral gauche, Rogerio, a été approché par un club russe. "L'équipe italienne a refusé d'entamer des négociations et a déclaré que, pour des raisons éthiques liées à la guerre, elle ne le ferait jamais", a rappelé Paulo Fonseca. "J'étais fier de penser que 'mon monde' est encore un exemple. J'appelle Benfica et mon Braga à suivre l'exemple du club italien."

"S'ils concluent des accords avec des clubs russes..."

"Chaque jour, la Russie continue de tuer des gens et surtout des enfants innocents, peut-être certains d'entre eux à la maison en regardant un match de football", martèle le technicien portugais, toujours ce 13 août. C'est ce même dimanche que des tirs d'artillerie de l'armée russe à Kherson ont tué plusieurs civils, dont un bébé.

Il s'adresse de nouveau aux deux équipes de Liga Portugal. "S'ils concluent des accords avec des clubs russes, cet argent dégoulinera du sang des enfants qui meurent chaque jour en Ukraine, et beaucoup de ces enfants aimaient le football."

Trois ans en Ukraine

L'histoire entre Paulo Fonseca et l'Ukraine a été animée par trois années passées au Shakhtar Donetsk, entre 2016 et 2019. L'entraîneur portugais y a laissé un excellent souvenir, puisqu'il a été triple champion d'Ukraine et autant de fois vainqueur de la coupe nationale. Il s'est également adjugé la Supercoupe du pays en 2017.

Comme le rappellent nos confrères d'RMC Sport, la femme du technicien du LOSC est ukrainienne. Il était à Kiev avec sa compagne et ses enfants, le 24 février 2022, lorsque la Russie a déclenché son invasion. La famille s'était réfugiée en Roumanie, après 30 heures de route et une nuit dans un bunker.